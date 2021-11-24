Каир, , 15:17 — REGNUM Перспективы поставок природного газа из Египта и региона Восточного Средиземноморья на греческий и европейский рынки будут в центре дискуссий, которые министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас проведет в Каире 25 ноября. Об этом сообщает AMNA.

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Скрекас направляется в столицу Египта для участия в министерской встрече Газового форума Восточного Средиземноморья. В ходе встречи он встретится с египетским министром нефти и минеральных ресурсов Тареком Эль-Моллой, с которым, как ожидается, будет подписан меморандум о взаимопонимании для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Грецией и Египтом в области природного газа.

В частности, стороны рассмотрят перспективы развития сотрудничества между двумя странами в области поставок газа с месторождений Восточного Средиземноморья с использованием имеющихся в Египте мощностей по сжижению газа. Таким образом, газ сможет транспортироваться транспортными судами для направления на греческий и региональный рынок. Также на повестке дня расширение сотрудничества в области разведки и разработки углеводородов в контексте продолжающегося египетского тендера на концессию морских районов.

Делегация Государственной газовой корпорации (DEPA) также примет участие в греческой миссии.

Отмечается, что Европейский союз и США примут участие в качестве наблюдателей в работе газового форума.