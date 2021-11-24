Киев, 24 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Непростая обстановка на белорусско-польской границе вынудила кабинет министров Украины предусмотреть выделение средств на усиление рубежей. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 24 ноября на заседании правительства, представляя соответствующий проект решения.

Rada.gov.ua Денис Шмыгаль

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Правительство выделяет около 175 млн гривен ($6,5 млн). Так Украина сможет усилить меры по охране границы и подготовиться к любому сценарию, пояснил Шмыгаль.

«Нельзя исключать, что миграционный дестабилизационный проект может быть распространен на украинско-белорусскую границу», — сказал украинский премьер.

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