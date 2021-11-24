Москва, , 15:01 — REGNUM Для немецкой экономики введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» выгодно, а вот санкции нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов, комментируя заявление немецкой партии «Союз-90"/"Зелёные».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

"Не секрет, что лозунги, которые выдвигают политики в процессе борьбы за власть отходят на второй план, когда власть достигнута.

И теперь, войдя в правящую коалицию, «зеленые» вынуждены считаться с интересами немецкой экономики, а не только с радужными фантазиями своего электората.

Впрочем, пока высказанное представителями «зеленых» возмущение действиями США никак не противоречит их позиции по «Северному потоку — 2».

Они же не пересматривают своего отношение к трубопроводу, а лишь несогласны с тем, какие методы применяют США по отношению к своим союзникам.

Поскольку у партии и раньше была репутация проамериканской, данная ситуация хорошая возможность немного эту репутацию скорректировать.

Это вовсе не означает, что партия в составе коалиции не будет чинить препятствий сертификации газопровода СП-2», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкая партия «Союз-90"/"Зелёные», которая выступала противником строительства газопровода «Северный поток — 2», заявила о неприемлемости новых санкций США по этому проекту.

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