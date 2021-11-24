Бейрут, , 15:00 — REGNUM Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб поблагодарил Россию за то, что она передала ливанской стороне снимки порта Бейрута для расследования взрыва в бейрутском порту в августе 2020 года.

Взрыв в Бейруте Цитата из видео

«Да, мы получили диск с этими снимками, предназначенными для судебного расследования», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Бу Хабиб указал, что в МИД Ливана не стали их открывать, так как собираются отправить снимки на рассмотрение в суд.

Кроме того, ливанский министр иностранных дел отметил, что власти страны также ранее обратились за спутниковыми снимками к США и Франции.

«Президент обратился, однако они не передали нам эти снимки. Мы благодарны России за то, что она откликнулась на нашу просьбу», — уточнил он, добавив, что власти США и Франции не стали объяснять свой отказ в предоставлении снимков.

Отметим, ранее глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона отправила спутниковые снимки взрыва в порту Бейрута для передачи Ливану.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2020 года в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, в результате чего были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек была разрушена полностью. Также при этом погибли не менее 280 человек и более 6 тысяч пострадали.