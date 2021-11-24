Ярославль, , 14:56 — REGNUM В Ярославле услуга копки могил подорожала в полтора раза. Об этом написал в заявлении в УФАС (имеется в редакции) депутат муниципалитета Ярославля Алексей Малютин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Заявление адресовано руководителю управления Ивану Паутову.

Кладбище в Ярославле

«В начале этого года стоимость услуги по копке могилы МКУ «Служба городских кладбищ» города Ярославля составляла 8 500 рублей, затем она поднялась и на сегодняшний день составляет 12 000 рублей. Указанное и столь значительное повышение стоимости на услугу ничем не обосновано. Я позвонил в МУП г. Костромы «Городские ритуальные услуги», и по состоянию на ноябрь 2021 года стоимость этой услуги по копке могил на кладбищах города Костромы составляет 5 000 рублей, в городе Иваново на всех кладбищах Городская похоронная служба АО «Ритуал» оказывает эту услугу за 4700 рублей», — говорит в своём заявлении Алексей Малютин.

Депутата удивляет факт, что в двух соседних областных центрах стоимость одной услуги разнится в 2,5 раза. Он полагает, что речь идёт о монополизме.

«Имеет место монопольно высокая цена услуги, сложившаяся не в условиях конкуренции, которая только продолжает расти. Возможно, имеют место действия или бездействие органов местного самоуправления города Ярославля (организация ритуальных услуг и содержание мест захоронение — вопрос местного значения) приводящие к ограничению конкуренции и как следствие формирующие для населения в 2,5 раза завышенную цену», — пишет в заявлении депутат.

Дело в том, что услугу по копке могил оказывает только муниципальная «Служба городских кладбищ». Как выяснилось, причиной этого якобы являются санитарные требования.

«Знаю, что существует формальное обоснование монополизации этой деятельности связанное с инструментом, применяемым на кладбищах, по его обработке перед выносом за пределы кладбища. Однако при таких ценах граждане или иные лица осуществляющие копку могил вполне могли бы оставлять инструмент в пределах кладбища и даже дарить его МКП, после каждого захоронения», — пишет в своем заявлении Малютин.

Депутат просит разобраться в ситуации и принять меры, направленные против роста цен.