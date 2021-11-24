Ярославль, 24 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Ярославле услуга копки могил подорожала в полтора раза. Об этом написал в заявлении в УФАС (имеется в редакции) депутат муниципалитета Ярославля Алексей Малютин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Заявление адресовано руководителю управления Ивану Паутову.

Кладбище в Ярославле

«В начале этого года стоимость услуги по копке могилы МКУ «Служба городских кладбищ» города Ярославля составляла 8 500 рублей, затем она поднялась и на сегодняшний день составляет 12 000 рублей. Указанное и столь значительное повышение стоимости на услугу ничем не обосновано. Я позвонил в МУП г. Костромы «Городские ритуальные услуги», и по состоянию на ноябрь 2021 года стоимость этой услуги по копке могил на кладбищах города Костромы составляет 5 000 рублей, в городе Иваново на всех кладбищах Городская похоронная служба АО «Ритуал» оказывает эту услугу за 4700 рублей», — говорит в своём заявлении Алексей Малютин.

Депутата удивляет факт, что в двух соседних областных центрах стоимость одной услуги разнится в 2,5 раза. Он полагает, что речь идёт о монополизме.

«Имеет место монопольно высокая цена услуги, сложившаяся не в условиях конкуренции, которая только продолжает расти. Возможно, имеют место действия или бездействие органов местного самоуправления города Ярославля (организация ритуальных услуг и содержание мест захоронение — вопрос местного значения) приводящие к ограничению конкуренции и как следствие формирующие для населения в 2,5 раза завышенную цену», — пишет в заявлении депутат.

Дело в том, что услугу по копке могил оказывает также муниципальное АО «Служба по вопросам похоронного дела». Как выяснилось, причиной этого якобы являются санитарные требования.

«Знаю, что существует формальное обоснование монополизации этой деятельности связанное с инструментом, применяемым на кладбищах, по его обработке перед выносом за пределы кладбища. Однако при таких ценах граждане или иные лица осуществляющие копку могил вполне могли бы оставлять инструмент в пределах кладбища и даже дарить его МКП, после каждого захоронения», — пишет в своем заявлении Малютин.

Депутат просит разобраться в ситуации и принять меры, направленные против роста цен.