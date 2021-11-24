Москва, , 14:56 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за отказ в заключении договора с потребителем в случае нежелания предоставить персональные данные, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

За отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные в виде штрафа составит для должностных лиц от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Исключение составят случаи, когда обязанность предоставления таких данных предусмотрена законодательством РФ или связана с непосредственным исполнением договора с потребителем.

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