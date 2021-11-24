Цхинвал, 24 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 149 тестов на коронавирус, из которых 31 показал положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 24 ноября сообщила агентству «Рес».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 1631 человек, 80 — сняты с учёта медиков за сутки», — сказала чиновница.

За время пандемии в республике выявили 9735 носителей SARS-CoV-2, из них более 8 тыс. выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 171 случай смерти пациентов с COVID-19. За прошлые выходные было четыре таких случая.

Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне», по последним данным, размещены 84 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние двое суток выписали из центра 16 человек, поступили туда — девять пациентов.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили, что за сутки в ходе 163 исследований 26 оказались положительными. Выздоровевшими медики в тот день признали 100 человек.