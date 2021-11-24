Москва, 24 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Квоты вылова рыбы определили по итогам двухсторонних консультаций Россия и Гренландия, также стороны обсудили состояние сырьевых ресурсов Баренцева моря. Об этом сообщает 24 ноября пресс-служба Росрыболовства.

Oliver Schauf Нуук (Готхоб), административный центр Гренландии

В ведомстве уточнили, что представители России и Гренландии провели 30-е консультации о взаимных отношениях в области рыболовства. Квоты определены для вылова палтуса, окуня, трески и пикши. Переговоры прошли в Копенгагене.

Кроме того, участники встречи рассмотрели состояние сырьевых ресурсов Баренцева моря и районов Восточной и Западной Гренландии. Они обменялись данными статистики об уловах, а также подтвердили технические меры регулирования промысла и единые переводные коэффициенты рыбной продукции.

Напомним, в 1992 году Россия и Гренландия заключили межправительственное соглашение в области рыболовства.

Читайте также: Чего ждать рыбакам Севера России в ближайшие 10 лет