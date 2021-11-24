Москва, , 14:53 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на борьбу со злоупотреблениями при сборе персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

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Вводится запрет на понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством Российской Федерации и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг).

Законопроект также предусматривает дополнительные императивные требования к договорам с участием потребителей. В частности, устанавливается срок, в течение которого должны быть удовлетворены требования покупателя (потребителя услуг) о возмещении убытков, причиненных ему вследствие включения в договор условий, ущемляющих права — в течение десяти дней со дня предъявления таких требований.

Нововведение призвано ограничить практику принудительного или непрозрачного, неосознанного сбора персональных данных потребителей для целей, не связанных с заключением и исполнением договора, отмечают в правительстве.

«Сейчас при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения. Даже в тех случаях, когда предоставление такой информации не является обязательным. Прежде всего, это касается онлайн-магазинов. Принятие соответствующих поправок позволит дополнительно защитить права потребителей», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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