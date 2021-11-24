Сеул, 24 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 24 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force Американские и южнокорейские военнослужащие. Йонгсан, Южная Корея

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По их словам, коронавирус выявлен у четырнадцати человек.

Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 509.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2217.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4116 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 425 065.

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