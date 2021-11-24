Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM В Законодательном собрании Санкт-Петербурга в первом чтении рассмотрели проект о введении открытого поименного голосования в городском парламенте, передает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«По аналогии с практикой поименного голосования в Государственной думе России повышается открытость и доступность информации для граждан о деятельности депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также ответственность депутатов за принятые решения», — заявил в ходе обсуждения документа депутат ЗакСа Юрий Гладунов («Единая Россия»).

В результате голосования проект принят в первом чтении. За это решение проголосовали 48 человек. Внести поправки в проект для доработки планируют в течение недели.

Напомним, что предложение об изменении регламента заседаний Законодательного собрания было зарегистрировано 11 ноября. До этого проект предлагался к рассмотрению еще в прошлом созыве Законодательного собрания.

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