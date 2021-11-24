Афины , , 14:56 — REGNUM Греческий министр по климатическим кризисам и гражданской защите Христос Стилианидис объявил о создании Академии гражданской защиты. Объявление было сделано на конференции Ассоциации регионов Греции (ENPE) в Эдипсосе, завершившейся 24 ноября.

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В Академии волонтеры и должностные лица местных органов власти и других учреждений будут посещать специальные семинары и проходить специальную подготовку по борьбе со стихийными бедствиями.

Стилианидис подчеркнул важность сотрудничества и совместной работы со всеми заинтересованными учреждениями и, главным образом, участия гражданского общества в предотвращении и устранении последствий изменения климата. Министр также упомянул о «главном альянсе» всего вышеперечисленного, который будет основан на трехстороннем целостном подходе: предотвращение, готовность и устойчивость.

Он также отметил: «все признаки показывают, что Средиземноморье является горячей точкой климатического кризиса», и по этой причине «необходимо принятие политики, которая ограничит его последствия и поддержит адаптацию к новой климатической реальности».