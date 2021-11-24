Афины , , 14:57 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис представил пятилетний национальный план защиты детей от сексуального насилия и эксплуатации. Объявление было сделано 24 ноября на специальном мероприятии в парламенте, посвященном Европейскому дню защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

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Мицотакис сослался на национальный приоритет, подчеркнув, что абсолютная нетерпимость к сексуальному насилию в отношении детей является основополагающим условием.

Премьер-министр страны сказал, что конкретный план действий является всеобъемлющим и требует централизованной организации и широкого общественного признания. Он представляет собой более широкий сдвиг в способах решения важнейших проблем этой сферы, а 11 «осей» плана позволят реструктурировать существующие структуры и функции.