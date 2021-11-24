Оренбург, 24 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Оренбурге 24 ноября состоялись публичные слушания по поводу федеральных законопроектов о QR-кодах. Многие спикеры пытались убедить в необходимости вакцинации. Сложилось впечатление, что периодически разговор уходил в иную плоскость — медицинскую, передает корреспондент ИА REGNUM.

geralt QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

По существу о QR-кодах сказала представитель минкультуры. Именно в этой сфере с 1 ноября в Оренбуржье уже действует система спецкодов, свидетельствующих о вакцинации или перенесенном заболевании. Чиновница подчеркнула, что в сельских домах культуры проверка QR-кодов практически невозможна в связи с отсутствием у населения смартфонов. Необходима градация учреждений, где необходимы коды, а где можно обойтись и без этой меры. Кроме того, необходимо допфинансирование. Сканер о QR-кодов стоит от 30 до 50 тыс. рублей. Для сёл и деревень эта неподъемная сумма. С введением ограничения доходы учреждений культуры за неполный месяц упали до 50%.

Между тем, заместитель министра цифрового развития и связи Оренбургской области Сергей Руднев заявил, что все механизмы отлажены, и технически регион готов в внедрению системы спецкодов. С 16 ноября сертификаты с кодами выдают в МФЦ на бумажном носителе для тех, кто нуждается в таком виде документа.

Директор Ассоциации перевозчиков Оренбурга МаксимФазуллин остановился на трудностях, которые возникнут с введением QR-кодов на практике. Он подчеркнул, что перевозчики не против вакцинации. Наоборот, призывают сделать прививку, и работники отрасли активно вакцинируются.

Фазуллин акцентировал внимание на том, что необходимо наладить контроль за теми антиковидными требованиями, которые действуют сейчас, а потом уже двигаться дальше. Так, большинство пассажиров не используют средства индивидуальной защиты в общественном транспорте. Контроль, который есть в настоящее время, формальный.

Также спикер привел в качестве примера конкретную ситуацию. Человек уехал на автобусе в другой конец города на работу, смартфон разрядился, возможности предъявить QR-код в транспорте нет. Что делать? Еще один вопрос он задал по поводу трат, которые возникнут в транспортной отрасли. Кто понесет возмещение этих издержек. Сам механизм проверки кодов в автобусах кажется нереальным, когда пассажирам придется предъявлять несколько документов, а водителям, кондукторам их проверять, особенно в часы пик.

Против QR-кодов выступил президент федерации рестораторов и отельеров Оренбургской области Алексей Маринин. Он назвал QR-коды разрушительной мерой для малого и среднего бизнеса. Он отметил странную логику ранее действовавших локдаунов. Рынки, рестораны не работали, между тем ремонт дорог, работы по благоустройству продолжались. Федеральные сетевые магазины радовались выручке, тогда как местные бизнес испытывал трудности. В комментариях в Instagram-акаунте Заксобрания, где велась прямая трансляция обсуждения, люди говорили о двойных стандартах.

В ходе публичных слушаний лидер фракции КПРФ Максим Амелин, руководитель фракции ЛДПР Максим Щепинов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — за правду!» Екатерина Калегина заявили, что их депутаты намерены голосовать против федеральных законопроектов о QR-кодах. Руководитель фракции Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Григорий Иночкин отметил, что поддерживает законопроекты (у партии только один мандат в региональном парламенте — ИА REGNUM). Стоит отметить, что в Заксобрании 47 депутатов. Большинство (29) мандатов находится у «Единой России». Шансов, что законопроекты отклонят практически, нет.

Добавим, во время слушаний в интернете между комментаторами возникла дискуссия. Но люди, похоже, другу друга не слышали. Опять произошел раскол на сторонников прививки и так называемых антиваксеров. Периодически были попытки вернуть разговор в нужное русло — о QR-кодах.