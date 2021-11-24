Москва, , 14:46 — REGNUM Россия по-прежнему заинтересована в деполитизированных культурно-гуманитарных контактах с другими странами и в том числе — государствами Европы и Северной Америки, несмотря на то, что в настоящее время в мире предпринимаются настойчивые попытки по разрушению культурно-цивилизационную самобытность народов. Об этом 24 ноября заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе 37-го заседания Совета глав субъектов РФ при МИД России.

«Работать на международной арене сегодня в любых форматах непросто, как мы знаем, на наших глазах предпринимаются настойчивые попытки разрушить культурно-цивилизационную самобытность народов в самых разных уголках мира. Серьёзные вызовы создаёт использование в этих целях интернет-технологий, включая социальные сети», — сказал он, добавив, что такого рода факторы необходимо учитывать.

Также глава МИД РФ указал, что у России имеются огромные возможности в области культуры, которые необходимо активным образом использовать.

«По-прежнему заинтересованы в деполитизированных культурно-гуманитарных контактах с государствами Европы и Северной Америки», — добавил Лавров.

При этом он отметил, что Министерство иностранных дел РФ намерено поддерживать инициативы народов страны в области культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что министерство иностранных дел России отмечает рост интереса регионов РФ к взаимодействию с зарубежными партнерами на многосторонних площадках и готово поддерживать их инициативы.