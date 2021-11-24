Варшава, 24 ноября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 24 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения за последние сутки в стране.

Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 28 380 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 460 человек, у 342-х из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 406 129 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 81 688. В больницах по состоянию на 24 ноября находятся 19 906 пациентов с COVID-19. Из них 1 709 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.