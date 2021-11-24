Приштина, Сербия, 24 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 24 ноября совместно с главой МВД Косово Джелялем Свечлей провел встречу с главой миротворческих сил НАТО в Косово КФОР генерал-майором Ференцем Кайари.

Facebook.com/Xhelal-Sveçla Джеляль Свечля

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти поблагодарил Кайари за вклад в сохранение мира, безопасности и стабильности на территории Косово и рассказал ему о задачах своей каденции — борьбе с коррупцией и установлении верховенства права.

Политик подчеркнул, что его правительство готово к сотрудничеству и координации шагов с КФОР.