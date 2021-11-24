Шойгу: в воинских частях сложился здоровый психологический климат
Москва, 24 ноября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В воинских коллективах вооруженных сил России сформировался здоровый социально-психологический климат, заявил 24 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
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Сергей Шойгу
«Результаты социологических исследований показывают, что в воинских коллективах сложился здоровый социально-психологический климат, сформированы традиции дружбы и войскового товарищества», — сказал Шойгу.
В целом, добавил министр, военнослужащие уверены в своих сослуживцах и заявляют о доверительном характере межличностных отношений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва. Всего в российскую армию будут призваны 127 500 человек.
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