Москва, 24 ноября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В воинских коллективах вооруженных сил России сформировался здоровый социально-психологический климат, заявил 24 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«Результаты социологических исследований показывают, что в воинских коллективах сложился здоровый социально-психологический климат, сформированы традиции дружбы и войскового товарищества», — сказал Шойгу.

В целом, добавил министр, военнослужащие уверены в своих сослуживцах и заявляют о доверительном характере межличностных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва. Всего в российскую армию будут призваны 127 500 человек.

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