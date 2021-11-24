Москва, , 14:43 — REGNUM Единый государственный экзамен (ЕГЭ) позволил установить единые стандарты оценки знаний школьников, не допустить коррупцию и главное предоставило школьникам возможность выбирать и подавать документы о поступлении в несколько понравившихся вузов в различных регионах России, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

ЕГЭ © Иван Шилов

«Вернуться к советской системе выпускных и вступительных экзаменов — значит перечеркнуть положительные итоги реформы образования.

Качество образования не должно зависеть от формы проведения экзаменов. Не думаю, что после отмены ЕГЭ дети автоматически станут знать больше и учится усерднее.

Но, я согласен с тем, что ЕГЭ порождает массу сложностей. Судя по отзывам учеников, родителей и учителей, система несовершенна. Некоторые дети, которые имели хорошую успеваемость, подвергаются стрессу при сдаче теста в непривычных для них условиях, теряются и получают невысокие результаты.

И здесь нет возможности учителя задать дополнительный вопрос, чтобы выправить ситуацию. Наверное, это несправедливо и модернизация системы нужна.

Но, каким именно образом это делать, должны решать специалисты в области образования. Речь не только о чиновниках Министерства образования, но и об учителях, которые работают с детьми каждый день, готовят их к экзаменам. Они как никто другой могут оценить уровень знаний учеников, сдающих ЕГЭ.

Любые предложения о внесении изменений в систему образования должны подергаться широкому общественному обсуждению с участием учителей. И только взвесив все за и против, можно что-то менять», — высказал свое мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в России необходимо отменить ЕГЭ вернуть советскую систему образования, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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