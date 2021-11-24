Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В коронавирусных стационарах Ленинградской области нет ни одного пациента, который бы ранее привился от коронавирусной инфекции. Всего в регионе заразились коронавирусом семь привитых жителей, все они находятся на амбулаторном лечении дома. Об этом 24 ноября сообщил на заседании правительства региона Сергей Вылегжанин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

По словам чиновника, в настоящий момент ситуация по коронавирусу в Ленобласти «напряженная». В ковидных стационарах развернуто 2319 коек — это почти четверть всего коечного фонда региона. Сейчас госпитализировано 1634 человека с коронавирусом, 37 человек — на аппаратах ИВЛ.

«В целом, за последние две недели количество заболевших и госпитализированных снижается. Это связано с нерабочими днями и продлением ограничений — это необходимо и это спасает жизни», — подчеркнул Вылегжанин.

На амбулаторном лечении и под наблюдением врачей находятся 21 283 человека, у 7711 из них подтверждён коронавирус, у почти стольких же — внебольничная пневмония, они имеют ковидную клиническую картину, но тесты на COVID-19 отрицательные.

«Семь привитых от COVID-19 человек заразились коронавирусом, все они лечатся дома. В стационарах нет ни одного пациента, который прошел бы вакцинацию», — уточнил глава комздрава.