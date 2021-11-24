Сеул, , 14:42 — REGNUM Часть останков первого корейского католического священника Эндрю Ким Дэ Гона будет захоронена в соборе святого Иосифа в городе Купела (Буркина-Фасо). Об этом 23 ноября сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей Сеульской архиепископии.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, днём ранее архиепископ Сеула Эндрю Ём Су Чжон передал реликвию поверенному в делах Апостольской нунциатуры в Маниле монсеньору Жюльену Каборе.

Отметим, что собор, в котором будут храниться останки южнокорейского священника, построен на средства католической общины Сеула.

Ким Дэ Гон был рукоположен в сан первого корейского священника в 1845 году, а в 1846 году его казнили за то, что он, якобы, исповедовал христианство. Папа Иоанн Павел II причислил Ким Дэ Гона к лику святых во время своего визита в Южную корею в 1984 году.

В Сеульской архиепископии также отметили, что Каборе, который родился в Буркина-Фасо, ранее попросил кардинала Ём Су Чжона разрешить разместить реликвию в его стране в ознаменование 200-летия со дня рождения святого.

В настоящее время останки первого корейского католического священника хранятся не только в Южной Корее, но и за рубежом, включая Италию (Рим), Китай (Макао) и Индонезию.