Сеул, 24 ноября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Часть останков первого корейского католического священника Эндрю Ким Дэ Гона будет захоронена в соборе святого Иосифа в городе Купела (Буркина-Фасо). Об этом 23 ноября сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей Сеульской архиепископии.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, днём ранее архиепископ Сеула Эндрю Ём Су Чжон передал реликвию поверенному в делах Апостольской нунциатуры в Маниле монсеньору Жюльену Каборе.

Отметим, что собор, в котором будут храниться останки южнокорейского священника, построен на средства католической общины Сеула.

Ким Дэ Гон был рукоположен в сан первого корейского священника в 1845 году, а в 1846 году его казнили за то, что он, якобы, исповедовал христианство. Папа Иоанн Павел II причислил Ким Дэ Гона к лику святых во время своего визита в Южную корею в 1984 году.

В Сеульской архиепископии также отметили, что Каборе, который родился в Буркина-Фасо, ранее попросил кардинала Ём Су Чжона разрешить разместить реликвию в его стране в ознаменование 200-летия со дня рождения святого.

В настоящее время останки первого корейского католического священника хранятся не только в Южной Корее, но и за рубежом, включая Италию (Рим), Китай (Макао) и Индонезию.