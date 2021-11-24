Вологда, 24 ноября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пригласил противников вакцинации посетить региональные моногоспитали и морги, чтобы убедиться в опасности ковида.

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«Полностью поддерживаю предложение коллег из медицинского сообщества. Если столичным «звёздам» впечатлений от «красных зон» покажется мало, мы готовы пригласить их посетить наши моногоспитали и патанатомии», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи одиннадцати российских больниц, в том числе главврач больницы в КоммунаркеДенис Проценко, направили открытое письмо политикам и артистам, критикующим принуждение к вакцинации от коронавируса. Авторы письма пригласили адресатов в «красные зоны».