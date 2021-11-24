Ташкент, 24 ноября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о предоставлении налоговых льгот бизнесу в регионе Приаралья. Об этом 24 ноября сообщает Подробно.уз.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Льготы будут предоставлены с 1 января 2022 года до 1 января 2031 года предпринимателям из отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг в городе Муйнаке.

Согласно документу, налог на прибыль и подоходный налог, налог с оборота и социальный налог будет составлять один процент, налог за пользование имуществом, землей и водой также один процент.

«Кроме того, до 1 января 2025 года для предпринимателей в Тупроккалинском, Янгиарыкском, Янгибазарском районах Хорезмской области налог на прибыль, налог на землю и имущество, взимаемый с юридических лиц, снижается на 50 процентов», — говорится в публикации.

Также, с 1 января 2022 года по 1 января 2027 года в Приаралье представителям малого бизнеса будет возмещено 50 процентов транспортных расходов, связанных с доставкой необходимого оборудования для предприятия и доставкой продукции собственного производства в другие регионы.

«При экспорте продукции, произведенной отечественными экспортерами, полностью покрываются транспортные расходы, связанные с транспортировкой товаров до Каспийского моря, а сырье, материалы, ввозимые для собственных нужд, не производимые в Узбекистане, освобождаются от таможенной пошлины», — отмечается в публикации.