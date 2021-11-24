Кишинёв, , 14:39 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от партии Блок коммунистов и социалистов (БКиС) при обсуждении государственного бюджета на 2022 год выступили против предложения увеличить затраты на содержание администрации президента республики. Трансляцию заседания вела пресс-служба законодательного органа.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Проект госбюджета представил парламентской профильной комиссии министр финансов Думитру Будянский. В документе было заложено повышение затрат на содержание органов власти.

«Фонд оплаты труда сотрудников президентуры увеличен с 17,2 млн до 19,7 млн леев, парламента — со 118 до 142 млн леев, а Конституционного суда — с 11,9 до 14,8 млн. В то же время бюджет на образование был урезан с 2,84 млрд леев до 2,74 млрд. В чём логика?» — выступил с вопросами депутат от БКиС Петру Бурдужа.

Он предположил, что в правительстве запланировали в будущем году произвести слияние школ. Депутат от пропрезидентской партии «Действие и солидарность», председатель комиссии Думитру Алайба не предоставил Будянскому возможности ответить.

«Вы монополизировали эту дискуссию уже на 20 минут. Нужно ставить точку», — сказал Алайба депутату от БКиС.

Председатель партии вынес представленный проект бюджета на голосование.

Напомним, действующий парламент Молдавии был избран в июле в результате досрочных выборов, которые инициировала президент республики Майя Санду. Её партия ПДС получила 63 депутатских мандата из 101. Это позволило партии самостоятельно сформировать правительство.