24 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Раскол электората чреват серьезными проблемами не только для того или иного президента, но и для демократии в широком смысле.

Максим Исаев, , 19:31 — REGNUM По мере того, как к концу подходит первый год правления президента США Джо Байдена, на бумаге его политические достижения впечатляют и даже позволяют говорить о том, что он выполняет данные им во время президентской гонки обещания. Когда-нибудь о нем, возможно, будут вспоминать как о лидере, который преобразил то, что американские граждане могут ожидать от властей, создал структуры для сокращения неравенства и по-новому определил роль США в мире.

Раскол США Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако на сегодняшний день ситуация выглядит несколько иначе, а рейтинг поддержки нынешнего главы Белого дома находится на отметке около 40%. Похоже, что на «популярность» президента никоим образом не влияют его законодательные успехи, даже тогда, когда его инициативы пользовались большой поддержкой населения, пишет Лесли Винджамури в статье, вышедшей 23 ноября в Chatham House.

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Так, Конгресс недавно принял межпартийный инфраструктурный план общей суммой в $1,2 трлн, в рамках которого будут построены дороги, мосты, порты, проложены более быстрые коммуникационные сети, а также предприняты шаги по развитию систем общественного здравоохранения. При этом еще в 2020 году аналитический центр Chicago Council on Global Affairs указал на то, что 66% граждан США поддерживают расширение бюджета для включения в него инвестиций в инфраструктуру.

Конгресс США Whitehouse.gov

Неудобная правда американской демократии на сегодняшний день заключается в том, что, несмотря на то, улучшит ли жизнь простых американцев законодательная деятельность Байдена, она, возможно, окажет незначительное воздействие на то, каким образом сами граждане страны оценивают его правление. Идеологические противоречия все прочнее укореняются в сознании американцев, в связи с чем в стране еще никогда не наблюдалась столь острая политическая поляризация.

Для того, чтобы преодолеть внутренний раскол, может потребоваться что-то большее, чем самые лучшие и рациональные политические шаги. Как показал проведенный в 2020 году опрос центра Pew, более 80% членов как Демократической, так и Республиканской партии рассматривали представителей другой политической силы в качестве угрозы благосостоянию страны. В 2014 году этот показатель был чуть менее 40%. По одному этому признаку можно с определенностью сказать, что раскол в США достиг таких размеров, каких не было в период правления Дональда Трампа.

Острые идеологические противоречия

По некоторым ключевым вопросам противоречия между теми, кто голосует за республиканцев, и теми, кто отдает свои голоса за демократов, носят крайне острый характер. Так, на недавних выборах губернатора штата Вирджиния явка среди известных сторонников Трампа была выше, чем во время президентской гонки 2020 года. Проявить активность этих избирателей заставил вопрос образования. Он стал источником напряженных межпартийных противоречий: в стране на протяжении многих месяцев шли ожесточенные споры по поводу уместности жестких мер по борьбе с коронавирусом в школах. Кроме того, немаловажное значение имеет и вопрос о том, какую роль могут играть родители в определении того, чему учат их детей.

Тем не менее наиболее остро в США сейчас стоит вопрос расовой справедливости. Когда стало известно, что суд оправдал Кайла Риттенхауса — белого подростка, который застрелил двух белых из полуавтоматической винтовки во время протестов в городе Кеноша, штат Висконсин, — это не могло не вызвать реакции в крайне поляризованном американском обществе. Так, правые увидели в таком решении суда подтверждение того, что подсудимый стал жертвой нападения со стороны левых, тогда как левые посчитали, что своим вердиктом суд в очередной раз подтвердил расовую предвзятость системы правосудия США.

Мужчина держит табличку «Свободу Кайлу» возле средней школы Брэдфорда во время визита президента Дональда Трампа 1 сентября 2020 Lightburst

По мере окончания первого года правления Байдена глава Белого дома по-прежнему стремится воплотить в жизнь свои основные обещания. Так, ему удалось добиться того, чтобы за первые 100 дней нахождения его у власти были сделаны 200 млн прививок от коронавируса — при этом на неделю ранее. Сейчас в США полностью вакцинированы 70% граждан, в стране продолжается процесс восстановления экономики, безработица в октябре была на самом низком за последние 19 месяцев уровне, создается более 500 тыс. новых рабочих мест.

Очередной законопроект Байдена Build Back Better, в рамках которого на социальные расходы планируется выделить $1,7 трлн, был оперативно взят Сенатом на рассмотрение. Если он будет принят, в США может появиться бесплатное дошкольное образование, могут быть сделаны инвестиции в инициативы по борьбе с изменением климата, а также быть принято большое число иных мер социальной поддержки. Эти меры, вкупе с принимавшимися на протяжении последних двух лет мерами поддержки американских граждан в условиях пандемии, демонстрируют то, что в США произошел кардинальный сдвиг в подходе к государственному вмешательству в экономику.

Тем не менее, несмотря на эти инвестиции, в целом доверие американцев к положению дел в экономике по-прежнему слабое, что несколько удивляет, если учесть, что в целом задана положительная траектория: масштабы безработицы сокращаются, а рабочие места создаются. Однако после длительной пандемии и при отсутствии четких перспектив, такое положение дел не кажется таким удивительным.

То разочарование, которое испытывают граждане США, отчасти отражает характер правления Байдена. Например, большинство американских граждан поддерживают принятое им решение вывести войска из Афганистана, однако многим не нравится то, каким образом оно воплощалось в жизнь.

Джо Байден Gage Skidmore

Поляризация высвечивает более глубокие проблемы

Раскол электората чреват серьезными проблемами не только для того или иного президента, но и для демократии в широком смысле. Такое положение дел подчеркивает, что основный посыл Байдена на выборах, который заключался в важности единства и преодолении противоречий, так и остается пока не особо воплощаем на практике.

Внутриполитическая поляризация также сказывается и на влиянии Вашингтона за границей, о чем свидетельствуют продолжающиеся в Европе разговоры о необходимости учитывать непредсказуемый характер курса США. И не без оснований. Поляризованный электорат в США, который не реагирует ни на какие рациональные или материальные шаги не сулит ничего хорошего. Поэтому у руководства стран Европы есть все основания опасаться непредсказуемости в будущем и готовиться к ней соответствующим образом.

В настоящее время будущее демократии — и демократической стабильности — в США далеко не гарантировано, в связи с чем межправительственная организация Международный институт демократии и содействия выборам указывает на то, что в США происходит «откат» демократии. Однако сила Америки и привлекательность партнерских с ней отношений никогда не ограничивалась тем, что она делает за пределами своих границ. Они глубоко и тесно связаны с тем, что такое Америка и какова ее внутренняя политика.