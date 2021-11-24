Афины , 24 ноября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Греция подтвердила 8100 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 23 ноября.

Xinhuanet.com Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 894 555 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа был зарегистрирован 91 случай смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 17 517 человек.

В общей сложности 597 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 80,7% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше. За сутки госпитализированы 409 пациентов.

Сутками ранее сообщалось про 7827 заражений и 105 смертей.