Уфа, 24 ноября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Присутствовать на новогодних утренниках в детских садах разрешили родителям в Башкирии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

ИА REGNUM Утренник в детском саду

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«Родители (законные представители) воспитанников детских садов смогут присутствовать на новогодних утренниках в детских садах, при наличии QR-кода, подтверждающего завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде), либо QR-кода, подтверждающего ранее перенесенное заболевание, полученного также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что в детских садах региона проведение новогодних утренников будет проходить отдельно для каждой дошкольной группы с соблюдением санитарных требований.

При этом не допускается привлечение лиц из других организаций (фотографов, аниматоров и др).

Отмечается, что при проведении мероприятий нужно обеспечить соблюдение рекомендованной дистанции между участниками, термометрию всех лиц, входящих в детский сад, также во время перерывов нужно организовать проветривание помещений.