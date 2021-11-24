Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Ленинградскую область поступила новая партия самой малотиражной российской вакцины от коронавируса «КовиВак», которой хватит, чтобы привить 2,7 тыс. местных жителей. Об этом 24 ноября сообщил на заседании правительства региона глава областного комздрава Сергей Вылегжанин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Zdrav.nso.ru Вакцина «КовиВак»

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По его словам, накануне в регион поступила партия вакцины Центра им. Чумакова в объеме 2720 доз.

«В ближайшие дни эту вакцину развезем и со следующей недели начнем прививать», — уточнил чиновник.

Он уточнил, что в настоящий момент в Ленобласти увеличено количество прививочных пунктов с 111 до 127, и если будет потребность, сеть расширят еще. На данный момент в регионе привились от коронавируса 52,1% взрослого населения или 814 436 жителей, из них полностью закончили вакцинацию 44,6% взрослого населения. Более 62 тыс. человек ревакцинировались.

Также более 800 тысяч жителей вакцинировались от гриппа — прививочная кампания продолжается.