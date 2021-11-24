Женева, Швейцария, 24 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В случае, если использовать защитные маски будет использовать 95% населения Европы, во время пандемии можно спасти порядка 160 тысяч жизней. Об этом 24 ноября заявил исполнительный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Робб Батлер в интервью Sky News.

ИА REGNUM Маски

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«Лишь 48% населения европейского региона пользуется масками. В тот момент, когда этот показатель вырастет, если он вырастет, произойдет сокращение случаев заболевания и снижение смертности», — сказал он.

Также Батлер добавил, что, по его мнению, в случае, если бы 95% населения Европы соблюдало режим обязательного ношения масок, это позволило бы спасти «около 160 тысяч жизней».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов рассказал о назальной вакцине от COVID-19, создаваемой указанным центром.