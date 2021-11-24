Карачевский район, Брянская область, 24 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Группы поисковых объединений подняли из земли обломки самолёта Ил-4, сбитого в годы Великой Отечественной войны в Карачевском районе Брянской области, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе правительства региона.

Советский дальний бомбардировщик Ил-4

По архивам удалось установить, что двухмоторный дальний бомбардировщик Ил-4 вылетел в ночь с 12 на 13 июня 1943 года для уничтожения железнодорожных эшелонов противника на станции Брянск-2. Однако самолёт сбили немецкие зенитки. Вместе с обломками бомбардировщики поисковики обнаружили останки челнов экипажа — с боевого задания не вернулись лётчик Алексей Метёлкин (уроженец Ярославской области), штурман Анатолий Павлов (родился в Алма-Ате), радист Николай Кобзев (уроженец Рязанской области) и стрелок Владимир Надточиев из Белоруссии.

Пока удалось отыскать только родственников Владимира Надточиева. Их пригласят на церемонию захоронения останков воинов, которая пройдёт в Карачевском районе. Поисковики надеются, что им удастся разыскать и родственников других членов погибшего экипажа.

На месте падения Ил-4 активисты установили поклонный крест, а летом 2022 года планируется поставить обелиск.