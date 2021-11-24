Махачкала, 24 ноября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Дагестане проходят оперативно-следственные мероприятия в доме у бывшего сотрудника администрации города Дагестанские Огни Булата Таибова. Ранее он занимал должность замглавы управления архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, а позже был уволен. По предположению его бывших коллег, спецмероприятия у экс-чиновника проходят из-за его профессиональной деятельности.

Обыск

«Есть решение суда о его восстановлении. Пока он восстанавливался взяли и ликвидировали управление, идут суды о незаконной ликвидации», — пишет «Черновик» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, ранее Булат Таибов обращался в правоохранительные органы и к главе Дагестана Сергею Меликову из-за незаконно проданного, по его мнению, земельного участка. Якобы глава Дагогней Дажалалутдин Алирзаев продал по заниженной стоимости участок площадью свыше 3 тыс. кв. м. В результате незаконной сделки, как считает Таибов, городу был нанесен ущерб на 9 млн рублей.