Обострение пандемии «аукнется» на рубле: о четвёртой волне COVID-19
Москва, 24 ноября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Главным негативным событием в случае увеличения числа заражений и возникновения четвёртой волны COVID-19 станет ввод более жестких ограничений в России, что впоследствии может негативно сказаться как на малом и среднем бизнесе, так и на курсе рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Promobot, разрабатывающие искусственный интеллект для роботов, при помощи нейросети сделали прогноз по четвертой волне COVID-19 как в России., так и во всем мире: пик четвертой волны COVID-19 придется на 25 декабря 2021 года.
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