Москва, 24 ноября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Главным негативным событием в случае увеличения числа заражений и возникновения четвёртой волны COVID-19 станет ввод более жестких ограничений в России, что впоследствии может негативно сказаться как на малом и среднем бизнесе, так и на курсе рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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«Ведь сейчас во всем мире прослеживается динамика роста числа заражений коронавирусом. Так, в странах Западной Европы многие уже начали вводить локдауны, среди них Австрия, Нидерланды, Франция.

В этом же направлении поглядывает Германия, которая в свою очередь имеет рекордные значения дневной заболеваемости и антирекорд по числу вакцинированных граждан.

Если ситуация выйдет из-под контроля, то в этих странах, являющихся ключевыми потребителями российской нефти, будут введены ещё более серьезные ограничения, что поспособствует сильному снижению спроса на нефть, которая в свою очередь уже начала коррекцию со своих максимумов.

Этот фактор однозначно окажет негативное влияние на динамику укрепления рубля по отношению как к евро, так и к доллару. В целом ожидается, что до начала декабря рубль будет колебаться в рамках 73−75 рублей. за доллар и 83−84,50 рубля за евро», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Promobot, разрабатывающие искусственный интеллект для роботов, при помощи нейросети сделали прогноз по четвертой волне COVID-19 как в России., так и во всем мире: пик четвертой волны COVID-19 придется на 25 декабря 2021 года.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

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