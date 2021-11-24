Сыктывкар, 24 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми в Коми от ковида скончались 26 человек, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2243 жителя республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Среди новых заболевших — 90 сыктывкарцев, 75 ухтинцев, 27 жителей Воркуты. На лечении находятся более 10 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 33 558 человек.