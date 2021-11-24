Ярославль, 24 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов предложил частично вернуть маршрутки в транспортную схему. Об этом он заявил на заседании муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Автобус в Ярославле

Проблему работы городского транспорта депутаты обсуждали в разделе «разное» повестки дня. Вновь звучала критика транспортной реформы. Председатель муниципалитета Артур Ефремов предложил больше не пытаться исправить не работающий вариант и разработать новый.

«Вопрос транспортной схемы острейший. С учетом наступления холодов. Самое главное, что мы уже в течение пяти месяцев живем в новой схеме. И если первые месяцы, когда мы столкнулись с внедрением этой схемы, мы еще надеялись на то, что вот-вот что-то скорректируется и поменяется, то сейчас уже можно говорить о том, что данная схема на сегодняшний день слабо ориентирована на те цели, которые были заявлены», — заявил Артур Ефремов.

Председатель муниципалитета уточнил, что недавно встречался со студентами и большая часть вопросов, которые ему задавали, были связаны с транспортом. Страдает и бизнес. В связи с этим депутат заявил о необходимости принятия срочных мер. Промедление, по мнению председателя муниципалитета, обойдётся городу очень дорого.

«Сейчас то, что мы делаем — мы фактически не можем залатать дыру в бюджете для того, чтобы обеспечить транспортом. Сейчас выпуск транспорта увеличивается, это ещё рост на 20 процентов бюджета. К 160 миллионам прибавляем 20%, это уже 200. Дальше сказка-неотвязка. Коллеги областные нам помогают и также у них это сложности вызывает, потому что конец года. Поэтому, здесь необходимо срочно принимать меры для того, чтобы второй этап изменений был внедрен чуть раньше, чем июнь месяц», — заключил депутат.

Главной мерой, которую предложил Артур Ефремов, является переделка нынешней схемы.

«На сегодняшний день мы должны констатировать: надо срочным образом переходить к новому этапу. Мы знаем, что эта реформа на один год, до июня 2022 года. Потом был план на пять лет заключения договоров. Сейчас, на мой взгляд, мы как депутаты должны акцентировать внимание на новые контракты. Мы новую схему можем внедрять не с июня, а, допустим, с февраля-марта. Так, чтобы какую-то часть автобусов вернуть в маршрутную историю. Это надо обсуждать», — подчеркнул Артур Ефремов.

ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.