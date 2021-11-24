Екатеринбург, 24 ноября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Члены Общественной палаты Свердловской области поддержали необходимость принятия законопроектов о QR-кодах. «Нулевые чтения» начались 23 ноября, сообщил региональный оперштаб.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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Председатель Общественной палаты региона Александр Левин заявил, что считает необходимым принятие законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и транспорте. «Только заговорили о QR-кодах — мы же видим — резко возросло количество тех, кто хотел бы поставить прививку» — отметил Левин. Такие меры он считает оправданными и зарекомендовавшими себя в других странах мира.

Заместитель председателя ОП Владимир Винницкий также считает введение кодов необходимой мерой. По его словам, посещение общественных мест при отказе от вакцинации нарушает право на здоровье других людей.

Все предложения будут направлены в Общественную палату РФ. До 14 декабря общественники изучат поправки в законопроект. Помимо Общественных палат регионов поправки рассмотрят Счетная палата РФ, Совет Федерации и Общественная палата РФ.