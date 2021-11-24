Горно-Алтайск, 24 ноября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Таким образом, общее число жертв коронавируса за весь период пандемии стали 491 человек. Из них 443 скончались непосредственно от COVID-19, остальные 48 умерли от иных причин.

По состоянию на 24 ноября, на лечении в ковидных стационарах республики остаются 375 пациентов.

«Под медицинским наблюдением находится 991 человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 54 887 человек, в том числе за сутки — 123 человек», — добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.