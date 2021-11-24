Вена, 24 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Переговоры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Ираном не привели к конкретным результатам, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Schölla Schwarz МАГАТЭ

«23 ноября у меня состоялись встречи в Тегеране с вице-президентом Ирана Мохаммадом Эслами и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном», — цитирует его Reuters.

Несмотря на все усилия, добавил Гросси, «эти широкомасштабные переговоры и обсуждения по решению проблемы гарантий безопасности Ирана, подробно описанные в двух докладах, оказались безрезультатными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI)Мохаммад Эсламизаявил, что страна полна решимости осуществить свою ядерную программу.

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