Ташкент, 24 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. АО «Российский экспортный центр» при поддержке Минпромторга РФ проводит в Узбекистане 29 — 30 ноября бизнес-миссию российских компаний-экспортеров в области станкостроения. Об этом сообщили ИА REGNUM в посольстве РФ в Ташкенте.

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«Программой деловой миссии предусмотрено проведение панельной дискуссии, посвященной обсуждению возможностей экспорта российской продукции станкоинструментальной промышленности в Узбекистан, в том числе посредством участия в госзакупках и локализации производства с использованием российского оборудования и технологических решений», — сообщили в посольстве.

В посольстве отметили, что в рамках деловой миссии также запланированы более 70 встреч и деловых переговоров российских производителей с промышленными компаниями и машиностроительными холдингами Узбекистана.

«С российской стороны в деловой миссии примут участие заместитель министра Минпромторга России Алексей Ученов, директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Валерий Пивень, торговый представитель Российской Федерации в Республике Узбекистан Андрей Мокроусов Иванович и другие», — отметили в посольстве.