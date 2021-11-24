Ереван, 24 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 8313 исследований на коронавирус, из которых 860 дали положительный результат. Об этом 24 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Mos.ru Коронавирус

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Всего в стране выявили 335 738 носителей коронавируса. Из них 309 861 справились с инфекцией, в том числе 939 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 17 088 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 8789 пациентов с COVID-19, из которых 28 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 4730 тестов на коронавирус 272 были с положительным результатом. 1873 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 30 пациентов с COVID-19.