Москва, 24 ноября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Штраф в размере 1,3 млрд рублей, наложенный на сервис Booking.com за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке, законный. Это признал Арбитражный суд Москвы, следует из материалов суда.

Ghirlandajo Гостиница «4 Сезона», Манежная площадь в Москве

Суд постановил «признать решение административного органа законным и отказать в удовлетворении требований заявителя». Компанию ранее оштрафовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в антимонопольной службе заключили, что компания Booking.com навязывала гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров. Кроме того, навязывались условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Гостиницы из-за этого не могли вне сервиса установить более низкие цены на свои услуги. Штраф ФАС в компании попытались оспорить в Арбитражном суде.

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