Барнаул, 24 ноября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Алтайский фонд финансирования предпринимательства начал выдавать займы предпринимателям, работающим в отраслях, пострадавших от введения антиковидных ограничений. Об этом 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщила консультант управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Лариса Хищенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Предприниматель

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По её словам, советом Алтайского фонда финансирования предпринимательства по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко принято решение о предоставлении заемных средств по процентной ставке 3% годовых субъектам МСП, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Финансовая поддержка субъектов малого бизнеса осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В частности, льготное финансирование в размере 1,5 млн рублей под 3% годовых получит компания из села Топчиха «Нива».

Предприятие имеет ресторан и оказывает услуги по доставке продуктов питания. В период ограничений экономические показатели существенно упали. Так, выручка предприятия в 2020 году сократилась почти в 5 раз по сравнению с 2019 годом. Это связано с вынужденным закрытием торговых площадей и кафе-столовой, снижением поступлений от аренды.

Учредитель компании «Нива» Евгений Барсуков отметил, что на заемные средства пойдут на закупку сырья для кондитерского цеха и угля для собственной котельной.

«В начале этого года предприятие вообще показывало убытки, так что тяжелое состояние нашей отрасли реально. И мы очень рады, что удалось взять заем под такой низкий процент. Заемные средства поддержат нас не только в плане вложений в производство, но и морально. Возврат заемных средств просчитывается», — рассказал он.

Помимо займа компании «Нива», экспертная комиссия Фонда одобрила займы под 2% годовых трем самозанятым гражданам, одному предпринимателю, применяющему налог на профессиональный доход (также под 2% годовых), и двум предпринимателям на общих условиях. Общая сумма льготного финансирования составит 7 млн 210 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной: на 24 ноября 2021 года общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6997 человек, причём вторые сутки подряд в сводку вносят по 30 погибших.

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