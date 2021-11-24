Новосибирск, 24 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Ветераны Ленинского района Новосибирска выступили против проведения акций против введения системы QR-кодов на Монументе Славы. Они считают, что такие публичные мероприятия в скорбном месте «оскверняют нашу историю и нашу память».

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

"Даже в самые тяжёлые времена, когда сотни новосибирцев выходили на улицы и площади города, протестуя против развала Советского Союза, Монумент Славы никогда не становился площадкой для социальных и политических баталий. И это не случайно. Монумент Славы — это святое место для новосибирцев, место памяти и скорби, место тишины, а не криков, место объединяющее, а не вносящее раскол. Горожане приходят сюда почтить память отцов и дедов, отдавших жизнь, защищая Отечество. Прилегающий к Монументу сквер — место прогулок и тихого семейного отдыха», — говорится в тексте обращения районного совета ветеранов.

Напомним, что 21 ноября новосибирцы, выступающие против QR-кодов и обязательной вакцинации от коронавируса, собрались на Монументе Славы в Ленинском районе Новосибирска. Они спели «Вставай, страна огромная» и возложили цветы к Вечному огню.

Читайте также: Почти 200 новосибирцев вышли на акцию против QR-кодов