Киев, 24 ноября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Около здания украинской Верховной рады в Киеве началась акция противников обязательной вакцинации от COVID-19 и карантинных мер, которые после митинга намерены пройти маршем по центральным улицам столицы Украины. Об этом 24 ноября сообщает агентство УНИАН.

Facebook.comUkrmilitarymedic Вакцинация от коронавируса. Украина

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Также указывается, что на акцию в настоящее время собралось порядка нескольких тысяч человек, которые держат в руках плакаты с надписями: «Нет действиям против воли человека», «Нет обязательной вакцинации» и т.п., при этом протестующие выступают против обязательной вакцинации представителей определенных профессий.

Кроме того, указывается, что в связи с этим в правительственном портале Киева присутствует большое число представителей национальной гвардии Украины.

«В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в столице ограничат движение», — отмечается в Телеграмм-канале украинского МВД. При этом уточняется, что движение транспорта из-за протестной акции будет ограничено по улицам Грушевского, Владимирской, Крещатик, на Европейской площади и по бульвару Тараса Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о продлении действия особого статуса Донецкой и Луганской областей.