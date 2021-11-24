Ереван, 24 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Еревана задержали двух участников акции протеста, проходившей утром 24 ноября в столичном метрополитене. Об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.

Pixabay.com Протест

По данным ведомства, задержанных доставили в отделение полиции за то, что они не подчинялись законным требованиям правоохранителей. Протестующие отказывались прекращать акцию и блокировали движение поездов метро.

Члены «Национально-консервативного движения 5165» заблокировали двери в поездах на станции «Еритасардакан». Они стояли около десяти минут на входе, не давая составам двигаться дальше. Активисты выступали против «сдачи» армянских территории и призывали всех прийти на акцию протеста в Ереване 24 ноября в 18:30 (17:30 мск).

Стоит отметить, что члены движения 5165 проводят акции протеста в Ереване с 22 ноября. Они требуют обнародовать текст проекта договора об азербайджано-армянской границе, который якобы готовится ко встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.