Горно-Алтайск, 24 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Республике Алтай из-за роста заболеваемости ОРВИ среди учащихся и учителей учебный процесс на неделю приостановлен к 56 школах, и частично в 8 классах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Сергей Алексеев Класс

Ранее на заседании республиканского оперштаба называли цифру в 36 закрытых из-за ОРВИ школ в Горно-Алтайске, в Кош-Агачском, Онгудайском, Шебалинском и Улаганском районах.

Кроме того, в связи с заболеваемостью COVID-19 учащиеся 20 классов в 10 школах, а также 16 групп в ссузах и одна группа в Горно-Алтайском университете переведены на две недели на дистанционное обучение. Закрыты также 15 групп в 11 детских садах.