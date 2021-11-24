Берлин, 24 ноября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Сопредседатель партии «зелёных» Анналена Бербок возглавит МИД в новом правительстве Германии, её коллега по партии Роберт Хабек станет министром по делам климата и экономики. Об этом сообщает 24 ноября таблоид Bild, ссылаясь на утечки из уже согласованного коалиционного договора.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Министерство финансов вероятно возглавит глава Свободной демократической партии Кристиан Линднер, а министерство юстиции — представитель фракции этой же политической силы Марко Бушман, отмечает издание.

Министерствами здравоохранения и обороны будут руководить социал-демократы.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца дня 24 ноября в Германии должны представить соглашение о создании коалиции в будущем правительстве. Переговоры идут с 28 сентября, канцлером, как ожидается, станет представитель социал-демократовОлаф Шольц.

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