Волгоград, 24 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Волгоградской области 24 ноября выявлено 458 новых носителей инфекции — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 27 районах региона, общее количество заражений превысило 115 тысяч. За сутки зарегистрировано 37 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 115 111 случаев заболеваний COVID-19. Выздоровели 98 848 человек. Лечатся в стационарах и амбулаторных условиях 11 903 пациента.

От осложнений при инфекции в регионе скончались 4 360 жителей.