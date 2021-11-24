Москва, 24 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о применении спецсредств для сдерживания авиадебоширов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Поправками в Воздушный кодекс командиру воздушного судна предоставляется право отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) о пресечении ими противоправных действий лиц, которые создают своими действиями непосредственную угрозу безопасности полета либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна, с использованием специальных средств сдерживания, размещенных на борту.

Предполагается, что перечень специальных средств, а также правила их применения установит правительство РФ.

Сейчас авиакомпании могут включать в черный список авиадебоширов. Однако полностью им летать самолетами не запрещено: тот же Воздушный кодекс определяет перечень ситуаций, когда человек из черного списка может пользоваться авиасообщением.